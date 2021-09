Canela abre casa de apoio às mulheres vítimas de violência

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin assinou a lei que institui a Casa Vitória no município da serra gaúcha. Na ocasião, o chefe do Executivo entregou as chaves da casa para o secretário Adjunto de Assistência Social, Artur Pacheco, já que o local ficará sob a supervisão da pasta.

A Casa Vitória prestará atendimento e encaminhamento psicológico e social, além de orientação jurídica às mulheres vítimas de violência. No espaço também serão realizados trabalhos de prevenção por meio de oficinas, palestras, seminários e campanhas.

Nesta semana já iniciaram os primeiros atendimentos dentro do projeto piloto da Casa Vitória. "É uma conquista para as mulheres e para toda sociedade canelense. A Casa Vitória demonstra a maturidade dos poderes que uniram forças em prol de uma causa tão nobre, justa e necessária", comentou o prefeito