Hospital de Canoas prepara a abertura de mais 60 leitos SUS

As obras para melhorias Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, estão avançando. A instituição passa pela qualificação do setor de internação. A ala 4, última a receber reformas, está em fase de acabamentos, devendo ser aberta aos pacientes na primeira quinzena de outubro. Com as obras, que incluíram benfeitorias estruturais, inclusive nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, a instituição passará a ofertar 60 novos leitos.

Os armários que serão utilizados foram fabricados na marcenaria do hospital. Também na área assistencial, o prédio do Serviço de Oncologia passa por ampliação, para melhorar o acolhimento. "Estamos investindo mais de R$ 1 milhão em obras para melhorar o atendimento aos canoenses e salvar vidas. São mais 60 leitos SUS, ampliação do Centro da Oncologia e instalação de um gerador de energia com autonomia de 12 horas em caso de apagão", enfatizou o prefeito, Jairo Jorge, que esteve no local nesta semana.

Sobre o gerador, o novo equipamento vai garantir maior eficiência energética e economia. Funcionando em sistema de transferência de rampa, o grupo gerador poderá ser acionado em horários de pico, quando a energia na concessionária é mais cara. A expectativa é que o investimento de R$ 300 mil se pague totalmente com a economia na conta de luz.

Toda a área de internação estava em situação precária, inclusive na ala 2, que atende convênios, essencial para subsidiar a saúde pública numa instituição filantrópica. Nesta, dos 65 leitos, 17 estavam fechados por não apresentarem condições de uso e foram recuperados.

As alas 1 e 3, que atendem ao SUS, também já passaram por reformas. A primeira funcionou como Clínica Médica exclusiva para Covid-19, abrigando 45 leitos durante o pior momento da pandemia. A outra recebe ainda pacientes da Clínica Cirúrgica, que teve sua capacidade ampliada de 17 para 32. A instituição adquiriu novas camas hospitalares para as instalações.

Em fevereiro, foi inaugurada a nova Emergência SUS, que recebeu melhorias para prestar um atendimento mais qualificado aos pacientes. Já em junho, foi lançado o Ambulatório Pós-Covid, que recebe pacientes com sequelas após a infecção por coronavírus, encaminhados pela rede pública de Canoas.