Pelotas atinge 130 facilitadores da paz em escolas públicas

Com a formação de mais 30 servidores da educação municipal, para utilização da ferramenta da Justiça Restaurativa, a prefeitura alcançou a marca de 130 facilitadores de Círculos de Construção de Paz que poderão atuar nas escolas. Os novos facilitadores atuarão na rede municipal, em suas funções, com os círculos, no intuito de diminuir a violência nas escolas, reduzir a evasão dos alunos e mediar relações em conflito.

É a segunda vez que a capacitação ocorre no formato remoto, ministrada pela instrutora e coordenadora do projeto, Jussara Cruz. "O curso foi adaptado para o virtual em razão da pandemia, com cinco encontros on-line e um presencial, além das horas de estudo, totalizando 24 horas de formação", explicou.

A coordenadora dos projetos ligados ao Pacto, na área da Educação, Jaqueline Silveira, destaca a importância da oportunidade para fortalecer a cultura de paz com o uso da metodologia aplicada durante os círculos. "Esse método proporciona uma prática com olhar mais humanizado, necessário nesse momento que vivemos e, principalmente, no acolhimento ao aluno no retorno às aulas no modelo híbrido depois de tantos meses de escolas fechadas", destacou.