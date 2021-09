Lago Dourado é reaberto em Santa Cruz do Sul após revitalização

O Lago Dourado, em Santa Cruz do Sul, foi reaberto nesta quinta-feira com dois bons motivos: o aniversário de 143 anos do município e a chegada da primavera. O local servirá como um ponto para atividade física ou mesmo um contato com a natureza, a partir da revitalização do espaço..

A reabertura ocorreu logo cedo com a caminhada da prefeita Helena Hermany, acompanhada do vice-prefeito, Elstor Desbessell. No local foram realizadas várias melhorias, entre elas estão a duplicação da pista no entorno do lago, uma para caminhada e outra para ciclistas, e canteiro central com infraestrutura subterrânea de espera para instalação de rede elétrica.

Isso possibilita que, no futuro, todo o perímetro de 5,8 quilômetros poderá receber iluminação. Uma nova via de acesso foi instalada, e três novos estacionamentos, e novos dispositivos de drenagem. O investimento é de R$ 12.3 milhões conforme contrato firmado com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Durante o período em que estará aberto, das 7h às 19h, a Guarda Municipal estará com efetivo em tempo integral, para proporcionar segurança aos usuários.