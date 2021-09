Prefeitura e Associação Comercial de Nova Petrópolis firmam parceria para impulsionar evento de Natal

Em uma ação inédita, a prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) firmaram uma parceria para a realização do evento natalino do município. O movimento está sendo construído em parceria a partir de um chamamento público da prefeitura de Nova Petrópolis, que habilitou a entidade para que ela participasse da execução de um dos maiores eventos de Nova Petrópolis.

Através do termo de parceria, a prefeitura de Nova Petrópolis se compromete a participar do evento natalino de 2021 com o valor de R$ 500 mil. A contrapartida da entidade será no valor de R$ 40 mil.

Para o prefeito Jorge Darlei Wolf, a parceria proporcionará avanços extraordinários para o evento. "Somos unânimes no entendimento de que a programação natalina necessita de uma reformulação e de que este é um evento que ainda tem muito a crescer. Neste sentido, encontramos na ACINP uma parceira qualificada e pronta para entrar em ação", afirma.

De acordo com o presidente da ACINP, Marcos Alexandre Streck, a intenção da entidade em assumir esse compromisso com a comunidade surgiu em 2020, por entender a importância do evento para o comércio e para o setor de serviços do município, além de estar alinhado com o trabalho que a entidade vem desenvolvendo de fomento ao turismo em Nova Petrópolis. "Temos um compromisso com o desenvolvimento dos negócios na comunidade. E, por isso, resolvemos incluir o Natal no calendário de eventos da entidade. Buscamos o diálogo com a prefeitura, e nos habilitamos formalmente para executá-lo. Vamos unir esforços para realizar um lindo evento, atrativo para o visitante e para o munícipe, e que promova um incremento significativo de receita para lojistas, hoteleiros e proprietários de bares e restaurantes", disse.