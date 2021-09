Com primeira patrona negra, Canoas lança edição da Feira do Livro

De 01 a 12 de outubro, a cidade de Canoas promove sua 37ª Feira do Livro, que em 2021 ocorre em formato híbrido, com atividades presenciais e online. O evento, que é considerado um dos cartões-postais da cidade, traz o tema "26 letras, infinitas conexões" e a patrona Lilian Rocha. A programação, que conta com mais de 80 atividades confirmadas, entre mesas, palestras, atrações artísticas, sessões de autógrafos, contação de histórias, oficinas e aulas espetáculos, tem curadoria de Luciano Alabarse.

Serão mais de 90 escritores locais, nacionais e internacionais participantes. A programação foi conceituada por tipos de escritas: criativas, negras, resilientes, de mulheres, poéticas, do fim do mundo, distópicas, midiáticas, urgentes, clássicas e de livraria. Esses temas pautam as Sessões de Gala que ocorrem diariamente às 19h.

As atividades presenciais ocorrem na Praça da Bandeira, localizada em frente à igreja matriz São Luís Gonzaga. Serão 20 bancas de livreiros do município, que foram selecionados através de edital.

Lilian Rocha, 55 anos, é a primeira patrona negra da 37ª Feira do Livro de Canoas. "O fato de eu ser mulher negra é importante para a representatividade. Mas não é estanque. Recebi retorno de muitas mulheres negras e não negras que se sentiram representadas com a minha eleição", salienta Lilian. Autora de diversos livros e de participações em cerca de 50 antologias brasileiras e portuguesas. Lilian é farmacêutica e atua como analista clínica há 33 anos. Nos últimos dez anos, a ocupante da cadeira 49 e diretora de Relações Sociais da Academia de Letras do Brasil - Seccional RS dedicou-se a produção literária independente e coletiva.