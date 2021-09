Obras na BR-290 em Pantano Grande devem ficar prontas no ano que vem

As obras da travessia urbana de Pantano Grande, na BR-290, estão avançando conforme o planejamento, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A construção está 65% concluída. Quando finalizado, o acesso, localizado entre o km 214,9 e o km 216,4 da rodovia federal contará com um viaduto, ruas laterais e retornos.

Para a conclusão do segmento de 1,5 quilômetro, estão sendo investidos aproximadamente R$ 12 milhões. O complexo de melhorias integra o contrato do lote 4 da duplicação da rodovia federal. A expectativa da autarquia é concluir os trabalhos no primeiro semestre de 2022.

Com a liberação da travessia urbana, os usuários da rodovia vão passar a contar com um viaduto de 90 metros de extensão e 23 metros de largura, com duas faixas de rolamento para cada sentido. Esta nova configuração, que inclui as ruas laterais e retornos, dará mais segurança para veículos que entram e saem do município e utilizam a BR-290 e a BR-471.

Atualmente, as equipes atuam na limpeza da área - com remoção de entulho e detritos domésticos - e executam a construção das barreiras em concreto. Na sequência, os trabalhos serão direcionados à supressão de vegetação, terraplenagem e fundação das contenções das pistas. Por fim, serão realizadas a base e sub-base, asfaltamento e a implantação da iluminação e da sinalização da travessia urbana.