Prefeitura de Arroio Grande firma parceria com o IPE

O vice-prefeito de Arroio Grande, Casca Silva e o presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE-Saúde), Júlio César Vieira Ruivo, assinaram o um termo de cooperação que garante a abertura da agência do órgão no município, sendo os atendimentos efetuados junto à prefeitura. O documento assinado, garante facilitar o acesso dos usuários ao serviço através dos canais disponibilizados pelo IPE- Saúde, sendo o município responsável por designar servidores públicos municipais para o atendimento, com treinamento realizado através da autarquia.

Em contrapartida, o município deverá fornecer o espaço físico e toda a estrutura para que o atendimento seja efetuado diariamente. O IPE mantém sua estrutura de atendimento através de canais digitais e a presença de um espaço físico com atendimento pretende facilitar o acesso dos usuários ao serviço.