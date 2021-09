Caxias do Sul vai receber prédio com foco na sustentabilidade

A cidade de Caxias do Sul vai receber um novo empreendimento com foco na sustentabilidade. O Bosco Esposizione, assinado pela Construesse Construtora e Incorporadora, será erguido no bairro Exposição e terá, por exemplo, painéis fotovoltaicos no telhado e, na parte frontal, painéis fotovoltaicos arquitetônicos.

Somados, os equipamentos suprirão o fornecimento de energia na área condominial, deixando de emitir cerca de 15 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano, o equivalente ao plantio anual de 700 árvores adultas. E nas vagas de garagem haverá preparação para espera de carregador veicular aos carros elétricos. A construtora projeta investir cerca de R$ 1,5 milhão somente em equipamentos que garantam a sustentabilidade do empreendimento que, no total, deve receber R$ 35 milhões.

O conceito de edifício verde, ou green building, ao qual está associado, é usado para empreendimentos ou espaços construídos a partir de critérios relacionados à sustentabilidade, que envolve temas sociais, ambientais e econômicos. O empreendimento utiliza a energia, a água e demais materiais de forma eficiente, pensando nas pessoas que trabalharão na obra e nos futuros habitantes. O resultado desse planejamento é proporcionar melhorias na produtividade dos funcionários e maior conforto aos usuários.

Os 10 pavimentos contemplam os apartamentos. Dezesseis unidades começam a ser comercializadas nesta semana com preço inicial de R$ 2,2 milhões, com áreas que variam de 228 a 487 metros quadrados.

A sócia-administradora da Construesse, Ana Lúcia Sebben, explica que o Bosco Esposizione é exclusivo, sustentável e inovador. Primeiro, porque apenas 19 famílias viverão no empreendimento, num bairro aconchegante e elegante. Segundo, porque tem arquitetura contemporânea e diferenciada, além de ser sustentável porque alia baixo custo mensal com baixo impacto ambiental, totalmente certificado pelo GBC Brasil. "Trata-se de um empreendimento como Caxias do Sul nunca viu. Desde a concepção do projeto, a escolha do terreno, até a finalização da obra, seguirá diretrizes para o menor impacto ambiental, gerando benefícios para quem viver no prédio e também para a cidade", explicou.