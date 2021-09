São Leopoldo prepara mudança na gestão das UBSs

No mês de outubro se encerra o contrato de gestão da prefeitura de São Leopoldo com a Organização Social Ideas, que auxilia na administração de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Diante da necessidade de ampliação nos atendimentos, a secretaria municipal da Saúde apresentou ao prefeito Ary Vanazzi um novo projeto de reestruturação da atenção básica no município. O edital, em fase de elaboração, prevê a ampliação no horário de atendimento, a construção de novas unidades e a implantação de programas como o Primeira Infância Melhor (PIM).

A nova organização deverá assumir a gestão de algumas UBSs, incluindo administração, limpeza, manutenção e insumos. Além disso, o contrato ficará vinculado ao cumprimento de metas. "A pandemia, a consequente mudança de fluxo e a paralisação do concurso nos trouxe desafios e uma série de necessidades de readequações. Por conta disso, resolvemos fazer uma reformulação ampla, com novos locais e mais horários", salientou o secretário da Saúde Marcel Frison no encontro realizado no gabinete. Ele afirmou ainda que a ampliação de horários e locais causam impacto a curto prazo. "Os atendimentos de baixo risco no turno da noite numa UBS também são uma forma de desonerar o Hospital Centenário e a UPA", reforçou.