Animais do zoológico de Canoas são devolvidos à natureza

Com a chegada da primavera, o Zoológico Municipal de Canoas realizou a soltura de vários animais silvestres à natureza. Depois de serem resgatados, tratados, reabilitados e avaliados pela equipe técnica, eles estavam aptos para retornarem ao ambiente natural.

Um gavião de cauda curta foi solto no Parque Industrial Jorge Lanner. Ele chegou ao zoológico no início de agosto, depois de ser resgatado da rua com impossibilidade de voar, uma vez que havia se enrolado no arame de um varal de roupa. Após recuperação, foi transferido para um recinto maior no qual pudesse recuperar sua capacidade de voo.

Na Fazenda Guajuviras foi solto um grande número de caturritas e vários passeriformes. Os pássaros foram resgatados de cativeiros e outros entregues voluntariamente. Essa é a melhor estação do ano para isso, pois a temperatura está mais agradável e há uma disposição maior de alimentos.

Também foram soltas duas corujas-mocho orelhudas em São Leopoldo. As aves, que haviam caído no ninho ainda filhotes, chegaram ao Zoo em junho. Para a recuperação, a equipe recriou ao máximo as condições do animal na natureza, desde técnicas de alimentação, caça e até treinamento de voo.

Os animais silvestres são protegidos por lei e maltratá-los é crime. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção e multa. Para denúncias de maus-tratos de animais silvestres, deve-se fazer contato com a secretaria municipal de Meio Ambiente.