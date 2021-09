Esteio vai promover Olimpíada de Robótica em novembro

A secretaria municipal de Educação de Esteio anunciou a realização da primeira edição da Olimpíada Municipal de Robótica. O evento acontecerá em paralelo com a 29ª Feira Municipal de Ciências e Ideia.

Como os cuidados contra o novo coronavírus ainda são necessários, as mostras foram divididas em dois formatos, virtual, nos dias 4 e 5 de novembro no portal Educa Esteio, e presencial, entre 10 e 12 de novembro, no caso da Femuci, e em 10 e 11 de novembro, para a Olimpíada de Robótica. Elas serão sediadas em um local inédito. Pela primeira vez, o evento acontecerá no Parque de Exposições Assis Brasil, com estandes no pavilhão da agricultura familiar. Cuidados como distanciamento entre as bancas, uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, entre outros protocolos de prevenção à Covid-19 serão adotados.