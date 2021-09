Morro Reuter realiza a abertura de centro cultural

A prefeitura fez a entrega, nesta semana, do Centro de Cultura de Morro Reuter. A cerimônia, restrita por conta da pandemia do coronavírus, contou com a presença de lideranças locais. A prefeita Carla Chamorro, ao lado do vice-prefeito Aírton Bohn, recepcionou os convidados na noite especial.

A programação iniciou com a apresentação de dança e pronunciamentos . O descerramento da inauguração foi feito em conjunto. Em pronunciamento, a prefeita lembrou que esse momento só foi possível graças a muita determinação e o trabalho de muitas pessoas que se uniram pelo mesmo ideal. 'Vontade política, dedicação, muito trabalho e, principalmente, o apoio de tantas mãos, transformaram o cenário de ruínas neste belo Centro de Cultura', disse.

As portas do Centro de Cultura estão abertas das 9 às 16 horas para a visitação do espaço e da mostra de fotografias 'Memórias', que faz um resgate histórico de Morro Reuter.