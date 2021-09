Vestibular de verão da URI terá mais de 3,3 mil vagas

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) aprovou mais de 3.3 mil vagas para o vestibular presencial de verão 2022. A informação foi divulgada pelo reitor Arnaldo Nogaro e da pró-reitora de Ensino, Edite Maria Sudbrack.

O vestibular foi lançado oficialmente no dia 14 de setembro e a expectativa é de que esta seja a maior edição da história da universidade, em função da demanda reprimida pela pandemia. "Temos uma expectativa de demanda reprimida para este vestibular, tendo em vista que no processo anterior, em função das questões da pandemia talvez houvesse um recuo de alunos interessados. Aprovamos na Câmera de Ensino 3.392 vagas para os cursos presenciais da nossa universidade envolvendo os seis Câmpus e será, com certeza um grande vestibular", disse pró-reitora

Ela afirma que a universidade também tem um montante de vagas superior no ensino à distância (EAD), que virou tendência sobretudo durante a pandemia. "O EAD vem complementar a presencial e se afirma também como uma possibilidade", afirmou.

A novidade desta edição fica por conta do curso de biomedicina, que será implementado no campus da URI de Erechim. As inscrições seguem até o dia 2 de novembro pelo site da universidade. A prova será realizada no dia 7 de novembro, a partir das 13h para vagas em Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.