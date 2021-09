Centro Esportivo de Lajeado reabre após obras

O Centro Esportivo Municipal Mário Lampert, localizado no bairro São Cristóvão, está recebendo seus primeiros jogos após as obras de revitalização. A prefeitura de Lajeado realizou um ato simbólico para reinaugurar o espaço, que passou por diversas obras de melhorias para incentivar a prática esportiva e proporcionar à comunidade estruturas mais adequadas.

Entre as melhorias que foram feitas no centro esportivo estão o conserto do telhado, a substituição da rede elétrica, a pintura da fachada, a troca das goleiras, a lavagem das redes, a instalação de sistema de videomonitoramento e a reforma nos banheiros. Além disso, cerca de mil metros quadrados de piso de parquet foram substituídos por piso de concreto polido, que foi finalizado com as demarcações e a pintura para a prática esportiva. O Centro Esportivo, que foi construído em 1974, ainda receberá uma intervenção artística por meio do projeto Arte na Cidade nas próximas semanas.