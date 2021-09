Caxias do Sul lança programa que pode gerar até R$ 30 milhões em financiamentos

A prefeitura de Caxias do Sul lançou nesta quarta-feira (22) o CredCaxias, programa de crédito para pequenos negócios. Os interessados podem iniciar o processo de busca de crédito através do site da prefeitura (caxias.rs.gov.br). Na viabilização da ação, estão Sebrae/RS e Sicredi Pioneira, cada qual participando com aporte de R$ 1 milhão, mesmo valor que cabe ao município.. A estimativa é que os R$ 3 milhões, que servirão como garantia, possam gerar até R$ 30 milhões em crédito para os empresários.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Elvio Gianni, a grande quantidade de pessoas que em buscando informações sobre o CredCaxias é o reflexo de quanto o mercado precisa deste apoio. "É impressionante a expectativa das pessoas em relação ao programa. A cada notícia temos uma nova onda de ligações para a Sala do Empreendedor. Estamos em um momento em que a economia está se recuperando e esse programa é a forma de o município, junto com nossos parceiros, contribuir para essa retomada", avalia.

A previsão é que sejam fechados em torno de 2.000 financiamentos, sendo a maioria (cerca de 1.6 mil) para microempreendedores individuais, enquanto os demais devem se espalhar entre microempresários e pequenas empresas. O valor máximo liberado será de até R$ 15 mil para MEIs; de R$ 30 mil para microempresas; e até R$ 50 mil para pequenas. O programa tem taxa de juros de 0,98% ao mês, além da carência de seis meses e mais 30 meses para amortização. A expectativa é de gerar 200 novos empregos e agregar R$ 9,2 milhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do município da serra gaúcha.

O prefeito, Adiló Didomenico salientou que para o município o programa é um importante investimento. "Entendemos o quanto esse programa é necessário. Nossas empresas também sofreram muito com a pandemia. O CredCaxias é um também é um programa para o empreendedor sentir o apoio do poder público. Além do crédito em si, temos suporte, orientação, qualificação", resumiu prefeito.