Prefeitura de Gravataí firma parceria com a Furg por projetos

Foi assinado um acordo de cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a prefeitura de Gravataí e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí (Acigra). O objetivo da aproximação é desenvolver tecnologia com as empresas da cidade, capacitando e fomentando a promoção de inovação aplicada à indústria e ao setor produtivo.

A aproximação é fruto do programa Negócios Inovadores Ação Distrito G, da secretaria municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, considerada estratégica para o desenvolvimento econômico da cidade da Região Metropolitana. A ação tem o intuito de fomentar o crescimento e aprimoramento do Distrito Industrial de Gravataí. "O acordo tem uma proposta para desenvolver tecnologia com as empresas da cidade, mas também, tem o intuito de promover aproximação tecnológica", explicou o diretor do Parque Científico e Tecnológico da Furg, Artur Gibbon

Ainda segundo o diretor, para o futuro, são esperados frutíferos resultados, uma vez que as perspectivas de crescimento para o cenário se mostram prioridade no município. "Existe uma estrutura interessante para montar uma incubadora, talvez até duas. A cidade é grande, e possui um bom poder econômico, além de estar perto da capital estadual, o que é a favorece em diversos sentidos. Vejo boas possibilidades e resultados para ambos os lados", completa Gibbon.

Em seguida, para avançar nos desdobramentos da cooperação, a Furg ministrará workshops com as empresas e seus representantes, principalmente no que toca ouvir as demandas do empresariado local. A ideia é apresentar soluções para algumas problemáticas, iniciando o processo de construção conjunta e adaptada para a realidade da cidade, segundo o diretor.