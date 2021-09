Santo Ângelo e Sicredi se unem por programa em escolas

A prefeitura de Santo Ângelo e o Sicredi União RS abriram as tratativas para implantar o programa União faz a Vida nas escolas da rede pública do município. Em reunião, com a participação do prefeito Jacques Barbosa e de representantes da cooperativa foi tratada a implantação de forma gradativa. A ideia é instalar um projeto piloto em uma escola e, em ano subsequente, ampliar para outros educandários interessados.

Depois da apresentação do programa do Sicredi que tem por objetivo construir atitudes e valores de cooperação e cidadania, o prefeito manifestou o interesse do município e determinou que todos os procedimentos sejam encaminhados pela secretaria de Educação. "São movimentos que buscam o bem comum. A escola tem o papel de transformar, e é preciso inovar, ir além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional", afirmou.

O programa deverá ser apresentado aos diretores das escolas em reunião a ser agenda para os primeiros dias de outubro. De acordo com a assessora de Programas Sociais do Sicredi, Tânia Pires de Almeida, o "União Faz a Vida" foi lançado há 26 anos, está presente em 82 escolas de 27 municípios de abrangência da regional Santa Rosa, atendendo mais de 10 mil estudantes e mobilizando cerca de 700 educadores.

O prefeito assinalou que deve retomar no ano letivo 2022 o Educação Empreendedora, programa desenvolvido pelo município em parceria com o Sebrae, por meio do Cidade Empreendedora, impulsionando a inovação e promovendo soluções criativas entre alunos do ensino fundamental.