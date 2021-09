Bagé recebe o primeiro centro de referência em lãs do Estado

A cidade de Bagé será a primeira do Rio Grande do Sul a receber a rede Centro de Referência em Artesanato Lãs. A inauguração do espaço acontece nesta quinta-feira (23), às 14h, na avenida Santa Tecla, 2780. O centros serão espaços para capacitação e oficinas do saber-fazer da lã.

A proposta visa a realização da nova fase física do projeto de educação para o patrimônio Lãs do RS, integrando em rede esses espaços que contemplarão na primeira fase os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Piratini, Candiota, Hulha Negra e São Gabriel. A iniciativa busca visibilizar, preservar e salvaguardar a lã de ovelha como fonte de conhecimento tradicional e de referência cultural do patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul.

"O objetivo é difundir esse conhecimento sobre a lã crua como patrimônio cultural imaterial do Estado, por meio do seu artesanato tradicional e de referência cultural, estimulando assim, o uso das técnicas que possibilitam a inovação e o desenvolvimento sustentável das comunidades produtoras de lã", explica a museóloga e gestora cultural da Pangea, Letícia de Cássia.

O evento também terá a lançamento do circuito de exposições "Fio da Meada: Patrimônio Cultural no Território da Lã do RS", que contará com as memórias de quatro artesãs que possuem suas histórias ligadas ao fazer artesanal da lã. "Essas mulheres artesãs viveram o artesanato ainda crianças, ajudando seus pais nas lidas campeiras, onde a o trabalho manual é preponderante para a manutenção das propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Suas memórias orientam seus trabalhos artesanais e ouvi-las por meio do fio da lã crua, nos mostram suas conquistas e sonhos, imbuídos nos objetos que produzem", afirma Letícia. As artesãs serão as responsáveis pelos Centros de Referência em Artesanato e atuarão como agentes do patrimônio, além de ministrarem oficinas.

Eliane Simões Pacheco Simões, arte educadora e assessora de projetos da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur), explica que este é o primeiro passo para a criação do Museu da Lã e da Rota da Lã. "O museu será formado por núcleos em todo o Rio Grande do Sul. Já a rota terá seu roteiro inicial por seis cidades da região para a criação de novos caminhos na economia da cultura e criativa da cadeia produtiva da lã do Rio Grande do Sul", afirmou.