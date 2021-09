Programa de 'produção' de água em Vera Cruz será expandido

A partir do próximo ano, o Programa Protetor das Águas contará com novas adesões em Vera Cruz. Além das 63 famílias que já integram o programa, outras 40 devem passar a ser Produtores de Água, conforme denominação da Agência Nacional de Águas, do governo federal. As visitas às novas propriedades já estão sendo realizadas.

De acordo com a coordenadora geral do programa, Tanise Etges, além dos produtores que contribuem diretamente na manutenção do arroio Andréas, em qualidade e quantidade, também estão sendo visitados os proprietários das terras onde estão localizadas as fontes da rede pública de abastecimento. Os 63 produtores já inseridos no programa estão recebendo o Pagamento por Serviços Ambientais, como é denominado o auxílio concedido aos participantes. A cada produtor são pagos todo ano R$ 200,00 pela adesão ao programa, mais R$ 325,00 por hectare preservado, além da isenção da tarifa de água, de cerca de R$ 500,00 por ano.