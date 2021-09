Defensoria Pública atende a quase 180 pessoas vítimas de fraude em Encruzilhada do Sul

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul promoveu um mutirão de atendimento às vítimas de fraudes promovidas por instituições financeiras, em Encruzilhada do Sul. A atividade aconteceu na unidade móvel da Defensoria. No total, 177 pessoas foram atendidas pela equipe da instituição.

Conforme o dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor, Rafael Pedro Magagnin, os relatos que chegaram eram de pessoas hipervulneráveis, em geral idosos, que eram enganados e tinham seus dados utilizados para obtenção de empréstimos fraudulentos. Em ação civil pública movida pela Defensoria, a Justiça determinou, em caráter liminar, a suspensão de diversos contratos e demais operações financeiras realizadas por terceirizados e correspondentes bancários em atuação na cidade. A decisão foi proferida em abril. No entanto, algumas instituições financeiras não suspenderam esses contratos.