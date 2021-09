Hospital de Bento terá seis vagas de Residência Médica

A primeira turma de médicos residentes do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, vai iniciar seus trabalhos em março de 2022. A confirmação veio a partir da visita de credenciamento da Comissão Estadual de Residência Médica (Cerem) e aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Inicialmente serão oportunizadas seis vagas para especialização, sendo duas em pediatria e quatro em clínica médica.

O Programa de Residência Médica tem caráter de curso de especialização lato sensu. Neles, os residentes desenvolvem atividades teóricas (20%) e práticas (80%), organizadas por áreas de atuação, sob orientação dos seus tutores. Os programas contam com carga horária de 60 horas semanais, tendo duração de dois anos, no caso da clínica médica, e de três anos, no caso da pediatria. Ambos atendem os princípios de atenção integral e formação para o Sistema Único de Saúde (SUS).O Processo Seletivo será constituído de duas fases. A primeira se dará a partir da realização de uma prova escrita objetiva e de acesso direto via Exame da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). Nesta etapa classificam-se 5 candidatos para cada uma das vagas de residência.

A segunda etapa será a Análise e Arguição de Curriculum Lattes, cuja responsabilidade será do próprio hospital. A nota final dos candidatos será formada pelo somatório dos pontos obtidos em ambas etapas.

"O início do Programa de Residência Médica vai marcar também o início de um ciclo de simbiose entre os profissionais. Para o aluno, o ingresso significa uma oportunidade de adquirir formação e experiência em áreas específicas. Quem ganha com isso é a comunidade, que terá à disposição ainda mais profissionais de qualidade para atendê-la", avalia o gestor de pessoas do Hospital Tacchini, Augusto Amaral.