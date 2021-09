Atendimento pediátrico registra aumento em Passo Fundo

Uma das áreas da atenção básica mais procurada pela comunidade - a do Pronto Atendimento Pediátrico (PAP) - tem registrado uma demanda bastante expressiva em Passo Fundo. Essa maior procura ocorre desde que a estrutura dos atendimentos em pediatria foi, provisoriamente, transferida do Hospital Beneficente Dr. César Santos para o CAIS Fragomeni, no bairro São Cristóvão.

Ocorrida no início de agosto, em razão das obras de instalação do Hospital Dia da Criança que estão sendo executadas em espaço anexo ao Hospital Municipal, a mudança tem sido bem aceita pela comunidade. Conforme a secretária de Saúde, Cristine Pilati, o número de atendimentos prestados no espaço provisório em que está instalado o PAP tem se mantido dentro da média registrada até a transferência, o que reforça a importância dos investimentos que estão sendo feitos para garantir a conclusão das obras do Hospital Dia da Criança. "A comunidade tem demandado esta obra há bastante tempo e temos a convicção de que o projeto do novo Hospital vai ser fundamental para qualificar os serviços prestados pelo Município na área da pediatria", observou Cristine.

De acordo com ela, no mês de agosto foram realizados 2.522 atendimentos pelo PAP. Entre os dias 01 a 19 de setembro, o total de consultas chegou a 2.092. "São números bem significativos para a rede municipal de saúde. Os investimentos que o governo do Estado anunciou para as obras de ampliação do Hospital Municipal, que somam mais de R$ 9,1 milhões, certamente vão trazer um impacto positivo para a comunidade quando os atendimentos pediátricos começarem a ser realizados no Hospital Dia da Criança", argumentou a secretária.