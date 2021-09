Canoas apresenta queda de 47% no roubo de veículos desde janeiro

O roubo de veículos em Canoas apresentou queda de 47,3% nos primeiros oito meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2020. Já o roubo a pedestres reduziu 14,5%. Também houve diminuição no furto de veículos e número de mortes violentas. Os dados, divulgados pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas, representam uma redução histórica para o período desde 2009, quando começaram a ser computados.

Os casos de roubos de veículos passaram de 301 em 2020 para 160 neste ano. É o menor índice de janeiro a agosto desde que os dados são contabilizados, em 2009. A maior parte dos roubos se concentra nos bairros Mathias Velho (13%) e Niterói (12%). Em relação ao mês de agosto, houve redução de 40% nos casos.

Os primeiros oito meses de 2021 também encerraram com redução de 14,5% nos casos de roubo a pedestre, passando de 1.437 em 2020 para 1.229 casos em 2021. O Observatório aponta que os bairros Centro (13,2%) e Mathias Velho (11,45) possuem os maiores índices.

O município ainda apresentou queda de 7,5% nos casos de furto de veículos. Também é o menor índice de janeiro a agosto desde que os dados são contabilizados. Segundo o levantamento, os bairros Marechal Rondon e Centro possuem os maiores índices de furto, ambos com 19%. Em relação às mortes violentas, Canoas teve redução de 8,1% nos casos na comparação com o mesmo período de 2020. Também é o menor índice de janeiro a agosto desde que os dados são computados. A maior parte das mortes violentas ocorre nos bairros Guajuviras (32,4%) e Mato Grande (17,6%).

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública de Canoas, delegado Emerson Wendt, a tendência de redução dos índices de criminalidade desde o início do ano é resultado do trabalho integrado das forças de segurança. "Trabalhamos focados nos locais de maior incidência de casos. As evidências levam as forças de segurança até esses locais", declarou.