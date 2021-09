Vale do Sol vai receber feira cultural no fim de semana

A Feira Vale em Arte começa a ganhar forma. A estrutura já está sendo montada na rua Augusto Emmel, no Centro de Vale do Sol, que será palco do evento cultural. A festividade vai ocorrer nesta sexta-feira (24) e sábado (25) e terá entrada gratuita.

Exposições de artesanatos, suculentas, produtos de agroindústrias e mostra dos trabalhos desenvolvidos no decorrer do projeto estarão em evidência nos estandes. Além disso, a Feira terá apresentações culturais, recreação e a participação do Hospital Beneficente Vale do Sol com a venda de pães e camisetas. Durante a festividade, serão seguidos os protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara, álcool gel e distanciamento.