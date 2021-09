Feira do Livro de Ivoti inicia nesta quarta-feira

Reinventar a criatividade e incentivar a literatura de forma educativa é o objetivo da 38ª Feira do Livro de Ivoti, que começa nesta quarta-feira (22) e segue até o dia 24 de outubro. Com o tema "Novos horizontes através da leitura", a edição envolverá 10 escritores e dois contadores de histórias, e será realizada de forma híbrida.

Conforme a diretora de Cultura, Marines Teckemeier, a programação virtual e presencial terá a participação de diversos escritores que farão a sua interação com os alunos e a comunidade, através de vídeos que serão disponibilizados para todos por meio da internet. "Vídeos de interação entre o escritor e leitor foram cuidadosamente planejados. Palestras para professores e comunidade estão disponíveis para o acesso através do QRCode inserido no folder de divulgação. Livrarias da cidade estão engajadas no evento para que todos possam adquirir exemplares para as pessoas especiais", conclui.

Pela internet serão disponibilizados vídeos sobre as obras e a vida dos escritores, palestras sobre a importância da leitura e motivacionais a partir de livros específicos, além de contação de diferentes histórias que poderão ser assistidos pelos alunos, pelos professores e pela comunidade durante o evento. Já a parte presencial envolverá as escolas municipais, centro e empresas nas praças Neldo Holler e Concórdia, além de atividades culturais e literárias no Núcleo de Casas Enxaimel e Caravana Literária nas ruas da cidade. O escritor e ilustrador André Neves será o patrono desta edição.