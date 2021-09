Havan abre processo seletivo para vagas de emprego em Canela

A megaloja Havan de Canela, na serra gaúcha, deverá ser inaugurada ainda este ano. O espaço ficará ao lado do atrativo turístico Mundo a Vapor, no caminho entre a cidade e a vizinha Gramado. Com a proximidade da abertura, a empresa está selecionando candidatos que irão atuar no novo empreendimento. Em Canela, a Havan deve gerar de 150 a 200 novas vagas de emprego.

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site da Havan, no menu "Trabalhe Conosco", na opção "Lojas a serem inauguradas". Entre as oportunidades, estão vagas para as funções de operador de caixa, líder de loja, conferente de estoque, auxiliar de visual merchandising, vendedores (eletro, eletrônico e serviços), fiscais de loja, auxiliar de vendas, zeladores, entre outros.

Todos os processos de seleção para as novas vagas da Havan são feitos de forma on-line. A analista de RH, Sandra Inês Pickler, explica que a informação de que o candidato foi selecionado para a função pretendida acontece por e-mail ou WhatsApp. Segundo ela, os primeiros contatos serão feitos "em breve".

Além de salário compatível com as funções, a Havan oferece benefícios como vale transporte, vale alimentação, Programa de Participação nos Resultados (PPR), equivalente ao 14º salário, licença maternidade e paternidade estendida, oportunidade de crescimento e muito mais. Antes de iniciar na nova loja, os selecionados vão passar por treinamento em uma das 164 lojas da rede espalhadas pelo Brasil.