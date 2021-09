Taquari prepara nova área industrial com 16 lotes

O prefeito de Taquari, André Brito assinou a escritura de desapropriação da área do Condomínio Industrial, na avenida Farrapos. A administração, através de incentivo em políticas públicas, busca atrair empresas e investimentos na área, que contará com 16 lotes.

O condomínio industrial contará com infraestrutura, como calçamento central, rede de água, luz trifásica, iluminação pública e estação de tratamento de esgoto. Em contrapartida, os empreendedores que se instalarem lá devem promover a geração de empregos, previamente estabelecidos, e a construção imediata das edificações necessárias para o início das atividades.

Somente na aquisição da área a prefeitura investiu R$ 350 mil, serão investidos R$ 1 milhão na realização de obras. O foco principal serão os empreendedores locais no ramo de prestação de serviços e pequenas indústrias. "A criação do Condomínio Industrial é o primeiro passo para Taquari se qualificar como exemplo de gestão em desenvolvimento econômico", destacou o prefeito.

Além do Condomínio Industrial, a prefeitura investe em um outro espaço para o Distrito Industrial, na localidade de Carapuça, às margens da RSC-287, cuja concessão foi assinada recentemente. A medida da área é 37 hectares para o distrito e cinco hectares para o condomínio.

Uma área às margens do rio Taquari é também uma área com potencial para investimento. O município prevê a revisão do Plano Diretor a fim de adaptar Taquari a uma nova realidade. "Estamos discutindo essa possibilidade de ocupação das áreas próximas ao rio, com desenvolvimentos empresariais. Estamos garimpando alternativas", revela André Brito.