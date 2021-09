Executivo de Candelária vai promover redução de custos

O prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger, reuniu os secretários municipais nesta terça-feira (21) para repassar normas e medidas que deverão ser adotadas com o objetivo de redução de custos na prefeitura. Ele determinou o controle de despesas nos órgãos, devendo ser evitado ao máximo o pagamento de diárias e cursos de capacitação, assim a questão de horas extras, quando será autorizado somente em casos de extrema necessidade.

Além dessas medidas, o Executivo determinou um maior controle na contenção de despesas com combustíveis, água e energia elétrica, considerando o aumento dos preços. O prefeito disse que as medidas se fazem necessárias para manter a política de austeridade adotada desde o inicio do ano, mas também pela previsão de queda da receita até o final do exercício, segundo previsão da secretaria da Fazenda.