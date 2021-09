Comusa recupera R$ 6,6 milhões de dívida da Corsan

A Comusa, de Novo Hamburgo, repatriou mais de R$ 6,6 milhões em recursos de dívida ativa da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O valor era referente à exportação de água feita pela Comusa aos municípios de Estância Velha e Portão que gerou dívida ativa de 2008 a 2013 e foi ajuizada.

Para o vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, os recursos vão ser importantes ao garantir investimentos da autarquia, ao mesmo tempo que enfrenta o pagamento da dívida com a Corsan. Desde 2019, a Comusa deu início ao pagamento da dívida com a Corsan, um valor que ultrapassa os R$ 200 milhões.

Ao todo, foram mais de R$ 79 milhões já pagos, dos quais, R$ 45 milhões foram economizados em ações de austeridade na gestão. Com esses valores em caixa, a autarquia poderá realizar obras de manutenção e melhoria do saneamento no município.