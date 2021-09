Catedral de Pedra de Canela recebe ação pelo Setembro Roxo

A Catedral de Pedra, em Canela, está iluminada de roxo até o fim do mês em apoio ao Setembro Roxo, que é o mês nacional de Conscientização sobre a Fibrose Cística. A campanha tem como principal objetivo divulgar a doença e contribuir para a ampliação do diagnóstico precoce e para o acesso ao tratamento no Brasil. O Setembro Roxo é promovido anualmente pelo Unidos pela Vida (Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística), em parceria com voluntários, associações e assistência e apoiadores em todo o Brasil.

Neste ano, em sua oitava edição, o tema principal do Setembro Roxo é a importância de respirar, com o mote Respira fundo, pela frente tem muito mundo. "Com a pandemia da covid-19 muitas pessoas passaram a se familiarizar com práticas já comuns na vida de quem tem fibrose cística, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. E também passaram a dar mais valor ao ato de respirar. É esse convite que queremos fazer a todos, de encontrar na respiração o equilíbrio e a calma para seguirmos em frente nas situações adversas", detalha Verônica Stasiak Bednarczuk de Oliveira, diagnosticada com fibrose cística e fundadora e diretora executiva do Instituto Unidos pela Vida.