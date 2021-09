Bento Gonçalves quer ser incluído no projeto do trem de alta velocidade

Hyperloop pretende conectar as cidades de Caxias do Sul e Gramado a Porto Alegre O projeto do trem de altíssima velocidadeem menos de 20 minutos. E a cidade de Bento Gonçalves também quer estar presente na rota desse revolucionário meio de transporte. Uma comitiva do município apresentou, no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), as credenciais para que a cidade também seja incluída no roteiro inicialmente previsto - que inclui, ainda, o município de Novo Hamburgo.

Dados da movimentação econômica e de turistas, por exemplo, fizeram parte do estudo apresentado sexta-feira ao CEO da Hyperloop América Latina, Ricardo Penzin. "Bento Gonçalves é uma cidade protagonista de seu futuro, e para frente é para onde olhamos e queremos estar sempre. A decisão de investimento em infraestrutura está intrinsecamente baseada na demanda", comentou o presidente do CIC-BG, Rogério Capoani

O transporte não utiliza combustível fóssil e é totalmente sustentável, sendo movido por energia solar. O trem não utiliza vagão, e sim cápsulas que se locomovem por levitação dentro de um túnel, podendo chegar a 1,2 mil km/h - no itinerário gaúcho, a velocidade seria de 600 km/h. Uma viagem de Caxias a Porto Alegre, por exemplo, é estimada em 19 minutos e 45 segundos.

Pelo estudo, as quatro cidades envolvidas teriam estações e ligação com outros modais. O plano da empresa é buscar investidores para implementar o projeto, cujo custo gira em US$ 3,18 bilhões (R$ 16,85 bilhões), com retorno previsto de cinco anos, exatamente o mesmo tempo que levaria para construir a estrutura no Rio Grande do Sul. O custo total (implementação, operacional e impostos) em 30 anos chega a US$ 8 bilhões (R$ 42,4 bilhões). A tarifa média ficaria em R$ 115,00 para uma viagem entre a Capital e Caxias.

O encontro foi intermediado pelo vice-presidente do Bento 20, Adelgides Stefenon, grupo que articula ações para impulsionar o turismo na Serra e através do qual conheceu o projeto. O grupo também falou sobre atrativos turísticos da cidade.