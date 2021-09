Caxias do Sul vai decretar situação de emergência por estragos

A secretaria municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul reuniu representantes das principais entidades do segmento agrícola para organizar, de forma conjunta, um trabalho de levantamento dos prejuízos do temporal que atingiu distritos caxienses na segunda-feira (20). A principal definição foi um cronograma de vistorias nas áreas mais atingidos (Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí), que teve início nesta terça-feira (21). Os técnicos e demais representantes das entidades vão elaborar um levantamento das perdas nas lavouras, pomares e também nas estruturas danificadas pelo temporal.

"Fizemos esta reunião em caráter emergencial, para que, juntas, as equipes possam se organizar melhor e obter mais agilidade no levantamento das perdas, principalmente na agricultura", explica o secretário Rudimar Menegotto. Logo em seguida, ele participou de encontro na prefeitura, quando foi anunciado que o município vai declarar situação de emergência.

Também foram alinhados os encaminhamentos necessários para atender as famílias atingidas. O Gabinete de Crise reiterou que as secretarias farão um levantamento, dentro de sua área, como perdas nas lavouras, qualificando e quantificando os prejuízos causados e o que precisa ser providenciado, como materiais de construção e laudos. Além do auxílio os atingidos, essas informações serão importantes para o cadastramento do evento nos órgãos estaduais e federais.

Na segunda-feira (20), moradores dos dois distritos de Caxias do Sul foram atingidos por um temporal, com chuva de granizo e tornado, conforme relato dos moradores. Cerca de 50 casas tiveram algum tipo de dano, conforme levantamento. Além da preservação de mobiliário de locais públicos, lonas estão sendo entregues aos moradores.