Ação em Gravataí promove plantio de 82 mudas de árvores

A Viação Ouro e Prata completa 82 anos este mês e, em comemoração, promoveu o plantio de 82 mudas de árvores nativas nesta terça-feira (21), que é marcado pelo Dia da Árvore. O número representa o tempo de vida da empresa e marca o início de um plantio que pretende chegar ao número de passagens vendidas na mesma data no site da empresa.

Cada passagem adquirida pelo site será revertida no plantio de uma muda de árvore. O plantio ocorreu em uma área de preservação permanente na cidade de Gravataí, na Escola de Ensino Fundamental Jocum, com o auxílio dos estudantes. Uma palestra para as turmas, orientada por biólogos também integrou a ação. Com o plantio solidário é estimado que 66.700kg de CO2eq* sejam evitados (*CO2 equivalente é a soma dos gases do efeito estufa, em uma única unidade de medida).