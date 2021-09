Duas novas agroindústrias se instalam na cidade de Rio Grande

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco participou da inauguração de duas agroindústrias no município. A primeira ocorreu na Ilha dos Marinheiros, onde a empresa da família Costa Dias, conhecida pela produção da Jeropiga, bebida considerada como patrimônio cultural do município, iniciou oficialmente suas atividades industriais.

O segundo ato foi na Vila da Quinta, marcando o início do novo ciclo para a Naturale Vegetais Processados, que também optou por expandir seus negócios. Assim, Rio Grande chega a três agroindústrias inauguradas nos últimos 30 dias.

As empresas tiveram apoio da Emater/RS-Ascar, que colaborou com os processos de elaboração e implantação dos projetos. A prefeitura teve a participação no processo de legalização, uma vez que todos os empreendimentos precisam de licenciamento ambiental, fazendário e, também, a autorização da secretaria de Coordenação e Planejamento do para a atuação.