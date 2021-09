Barra do Ribeiro passa a integrar programa do Sebrae

A cidade de Barra do Ribeiro passou a integrar o Programa Cidade Empreendedora. A iniciativa, desenvolvida por meio de uma parceria entre o Sebrae RS e a prefeitura busca engajar e qualificar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção das políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, respeitando suas realidades.

O município concentra na produção de lavouras e no comércio varejista a maior fatia do mercado no que tange a participação de empresas locais. Estes nichos são seguidos por atividades empreendedoras em áreas secundárias, como a indústria de transformação e o setor de serviços. Além disso, a ótima localização nas proximidades da BR- 116, do Lago Guaíba e da Lagoa do Patos, são outras vantagens competitivas para o fomento de negócios em nível regional.