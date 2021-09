Taquara recebe pesquisa do Ministério da Saúde sobre a Covid-19

A partir da quinta-feira (23), a cidade de Taquara receberá a Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (Prevcov), coordenada pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde. O objetivo da pesquisa é estimar a prevalência de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença, em residentes do Brasil, trazendo estimativas para as capitais, unidades federativas e regiões metropolitanas.

O estudo pretende descrever as características socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas dos participantes da pesquisa, além de estimar a magnitude da infecção pelo novo coronavírus nas capitais e regiões metropolitanas. Além disso, também deseja permitir cálculos mais precisos da morbidade e letalidade da doença, sendo uma pesquisa transversal para a detecção de anticorpos do vírus. A Prevcov trabalha com uma amostra de indivíduos selecionados para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa é realizada em 274 municípios brasileiros, coletando amostras iniciais de 62.097 residências e de 211.129 indivíduos. Será um dos maiores inquéritos sorológicos de Covid-19 registrados no mundo até o momento. Em Taquara, serão 29 domicílios avaliados, com uma média de 97 pessoas entrevistadas nos bairros Jardim do Prado, Nossa Senhora de Fátima, Petrópolis e Santa Teresinha, entre 23 e 30 de setembro.

Será realizada a coleta de sangue em dois frascos de amostras, em um público-alvo que envolve pessoas acima dos seis anos. Segundo a secretária municipal de Saúde, Ana Maria Rodrigues, a pasta já recebeu os endereços das casas que terão a coleta de amostras. Nos próximos dias, uma equipe fará contato com as respectivas famílias para fornecer informações sobre todo o processo. Não é obrigatório participar da pesquisa. Para crianças menores de 18 anos, os pais ou responsáveis devem assinar um termo de consentimento para que participem da avaliação.