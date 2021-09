Shopping de Passo Fundo ganha lojas de materiais esportivos e alimentação saudável

O Passo Fundo Shopping inaugurou duas novas operações para os clientes. Uma delas é da rede de lojas de material esportivo Centauro. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, a unidade gerou cerca de 120 empregos diretos e indiretos e será a primeira loja do novo modelo da 5ª geração no Estado, que em breve contará com uma esteira para teste dos calçados esportivos.

A loja n centro de compras do Norte do Estado terá um provador inteligente com telas touch, onde o cliente poderá acionar diretamente os atendentes da loja. Já o armário com loker permitirá a retirada de compras feitas pela internet, através de uma senha recebida por e-mail que irá liberar a encomenda.

Outra novidade é o restaurante de comidas saudáveis Balanceado, que abriu na Praça de Alimentação do Passo Fundo Shopping. A especialidade são saladas, salgados, sucos e pratos quentes, que formam refeições aprovadas por nutricionistas. A operação é da empreendedora Letícia da Rocha, que já havia identificado uma demanda do público na região Norte do Estado por gastronomia saudável.