Histórica casa de pedra de Garibaldi vai passar por restauro

Nesta terça-feira (21), às 10h30, acontecerá uma ato solene para marcar o início das obras de restauração da Casa de Pedra - Família Cercato, localizada no bairro Borghetto, em Garibaldi. A obra terá duração de seis meses e possibilitará a preservação da arquitetura de um período importante da história da colonização italiana na região.

Patrimônio histórico tombado pelo município, a casa está inserida na rota turística Estrada do Sabor. A casa tem 100 metros quadrados de área construída, é de uma tipologia recorrente na arquitetura vernácula italiana, obra dos imigrantes oriundos em grande maioria da região do Vêneto que se estabeleceram no sul do Brasil no segundo quartel do século XIX. A alvenaria de pedra lascada e irregular lhe confere o aspecto rústico da técnica primitiva aplicada nos primórdios da colonização.