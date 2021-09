São Borja lança projeto para reforma em residências

A prefeitura de São Borja fez o lançamento do projeto Mãos Dadas, que visa arrecadar materiais de construção para viabilizar pequenas reformas em residências de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do lançamento foi apresentar o projeto a mais empresas, grupos de voluntariado, entidades e instituições que possam aderir à ideia e somar forças no processo, através da doação de materiais de construção e outras contribuições.

Conforme explicam os envolvidos na iniciativa, foi realizada uma triagem e identificadas as famílias mais necessitadas, sendo que 11 famílias foram selecionadas e destas, três já foram apadrinhadas. A secretária responsável pela pasta, Luciane Bidinoto, acredita que com essa ação a vida de muitas famílias será transformada para melhor. "Trata-se de um projeto de pequenas reformas, mas que representa boas e grandes atitudes, capazes de transformar vidas. Juntos podemos fazer muito mais e atender verdadeiramente a quem precisa", enfatiza.

A diretora de Habitação da secretaria municipal de Desenvolvimento Social, Renata Dourado, fez a apresentação do projeto destacando que para a seleção das residências foram verificadas a real necessidade socioeconômica de cada família e a real necessidade técnica da reforma de cada casa. Ela também respondeu aos questionamentos das empresas e entidades presentes no lançamento e interessadas em adotar a ideia. Interessados em se aliar a essa ação podem procurar o Departamento de Habitação da prefeitura.