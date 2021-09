Maior escola pública de Pelotas retoma aulas presenciais

A maior escola da rede municipal, o Colégio Pelotense retoma as atividades no sistema híbrido - com aulas remotas e presenciais - nesta terça-feira (21), em Pelotas. O educandário aguardava pelas avaliações do Centro de Operações de Emergências da Saúde para Educação (COE-E) local e, também, da Vigilância Sanitária da secretaria Municipal de Saúde para confirmar o retorno das atividades.

Conforme a titular da secretaria municipal de Educação e Desporto (Smed), Adriane Silveira, a escola, assim como outros 73 educandários da rede municipal, passaram por obras para atender as especificações sanitárias exigidas para um retorno das atividades com segurança. "O Colégio Pelotense vem sendo preparado há meses para possibilitar o retorno seguro. É uma felicidade reabrir as portas da instituição para a sua comunidade", destacou Adriane. Outras sete escolas ainda estão passando por obras de readequação e devem retomar as atividades nos próximos dias.