Veículo elétrico pode substituir carroças em São Leopoldo

Em continuidade ao processo do fim gradativo da utilização dos veículos de tração animal em São Leopoldo, os carroceiros, representantes dos condutores de veículos de tração animal, junto ao secretário-geral de Governo, Nelson Spolaor e do secretário de Proteção Animal, Walter Verbist, estiveram no campus da Unisinos. Eles dialogaram com os professores e estudantes sobre as propostas de elaboração e desenvolvimento de um veículo que possa ser implementado como alternativo às carroças.

A ideia inicial é ter um diagnóstico das demandas do grupo para aperfeiçoar e seguir avançando no desenvolvimento da proposta. Durante o encontro, o professor Rodrigo Marques Figueiredo, coordenador dos cursos de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Eletrônica e Engenharia da Computação da Unisinos, apresentou para os carroceiros a proposta de veículo elétrico que deve ser aprimorado e apresentado ao poder público nos próximos encontros. Nas próximas semanas os professores da universidade devem organizar os apontamentos de melhorias feitos pelos carroceiros, a fim elaborar o protótipo e encaminhar, junto aos custos possíveis e viabilidade da iniciativa.

Cléber Martins, coordenador do grupo dos carroceiros e dirigente do Movimento Nacional de Luta pela Moradia destaca sobre a relevância do encontro. "Acredito que seja muito importante esse diálogo que estamos construindo, pois conseguimos entender de fato quais serão os próximos passos, e assim, podemos deixar os outros carroceiros a par de tudo. Com esse novo modelo começamos a nos modernizar, além de cuidar dos animais, porque não queremos ver eles machucados, maltratados", avaliou.

Para entender o número de famílias que fazem o uso das carroças no município, secretarias municipais de São Leopoldo já cadastraram 86 famílias que trabalham com os veículos de tração animal. A expectativa é de que até o final do ano sejam 150 famílias cadastradas. A ação está conectada com a legislação em vigor que dispõe sobre o fim gradativo da circulação de veículos de tração animal na cidade.