Veranópolis recebe área de nove hectares da antiga Fepagro

O município de Veranópolis teve a confirmação do governo do Estado de que receberá uma área de terra que pertencia à antiga Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro). A tramitação de cedência do terreno iniciou em 2016, e nesta quinta-feira (16) foi formalizado ato de doação, que ocorreu no Palácio Piratini, quando o prefeito, Waldemar De Carli, recebeu o documento do governador Eduardo Leite.

A área, de aproximadamente nove hectares, localizada às margens da BR-470 na comunidade de Sapopema, próximo à divisa entre Veranópolis e Vila Flores, será utilizada para a instalação do segundo distrito industrial do município. Depois da solicitação da prefeitura, os trâmites tiveram continuidade a partir da extinção da Fepagro, quando as atividades foram absorvidas pela secretaria estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, quando se iniciou o processo de doação de parte da área. Em dezembro de 2019, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e neste ano de 2021, o espaço passa a ser de domínio municipal.

O prefeito, Waldemar De Carli, afirmou que essa área vem a contribuir muito para impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico de Veranópolis e micro região. "Estamos muito agradecidos a todos que trabalharam para que esse terreno fosse destinado ao município", disse. Agora, o município fará os trâmites para que a área seja destinada ao novo distrito industrial.