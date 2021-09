Passo Fundo vai receber investimento de R$ 25 milhões

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, recebeu a confirmação dos empresários Leoscar Maronezzi e Tiago Zanatta de investimentos superiores a R$ 25 milhões na instalação de Núcleos, no Distrito de Pulador, para a produção de ovos incubáveis, em uma parceria com a JBS Alimentos. Os empresários falaram sobre o número de matrizes integradas e o volume de produção de ovos estimados quando os núcleos estiverem em funcionamento.

"Em 10 meses de produção podemos atingir um total de 22.8 milhões de ovos produzidos, com tecnologia, com animais livres de gaiola, maior conforto animal e menor ocorrência de problemas sanitários o que garante a qualidade do produto", comentaram. Ao apresentarem o projeto de instalação do empreendimento ao prefeito, Maronezzi e Zanatta, que já atuam na área agrícola no município de Marau, destacaram os potenciais de investimento e de crescimento prospectados para Passo Fundo. "Queremos ser parceiros da prefeitura e contribuir também com o desenvolvimento de toda a região", destacaram eles

As obras de construção dos núcleos de produção devem iniciar ainda em outubro, com a terraplanagem da área. A ideia, segundo eles, é entrar em operação no primeiro semestre de 2022. Para o gerente Agropecuário da JBS Aves, Jovani Felipetto, a efetivação deste projeto é importante para ampliar a área de atuação do grupo em Passo Fundo e região e demonstra o interesse da indústria em fortalecer e fomentar a geração de emprego e renda no município.