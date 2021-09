Pelotas reduz número de leitos de UTI para tratar a Covid-19

Os leitos de UTI Covid em Pelotas passarão por alterações a partir desta sexta-feira (17). A decisão foi tomada após uma reunião entre o município e os representantes dos hospitais que possuem as vagas de tratamento intensivo para casos de coronavírus. Ficou estabelecido que o número de leitos será diminuído para 33, devido à contínua melhora na situação referente às internações na cidade.

Essa mudança vem ao encontro da estabilidade que a cidade se encontra em relação às infecções pelo vírus, bem como números de óbitos e internações pela doença. Até essa quarta-feira (15), a taxa de ocupação de vagas de UTI Covid era de 28,8%.

Sendo assim, o município passará a contar com 33 leitos UTI Covid SUS. O Beneficência Portuguesa deixará de ter 20 leitos e passará a ter 10; os outros 10 serão dedicados à UTI Geral. O mesmo acontece no Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica de Pelotas, que antes possuía 16 leitos: agora, serão 13 vagas para UTI e as outras três voltarão a atender UTI Geral.

Já o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) contará com 10 vagas para UTI. A instituição, que antes contava com 13 vagas, teve os três leitos desabilitados nesta semana. A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, por sua vez, não terá mais leitos de tratamento intensivo para casos de coronavírus. Os locais passarão por desinfecção e remanejamento de pacientes, para que, na sexta-feira, as alterações entrem em funcionamento.