Oktoberfest de Santa Cruz do Sul terá até 8 mil pessoas por dia

que acontece de forma presencial Os organizadores da 36ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul divulgaram como vai funcionar a venda dos ingressos do evento,nos dias 7 a 12 e 15 a 17 de outubro, no Parque da Oktoberfest. Os tickets já podem ser adquiridos na plataforma de forma online (oktoberfest.eleventickets.com), com valores do 1º lote que variam de R$ 5,00 a R$ 25,00. A venda de ingressos para menores, no entanto, deve iniciar somente após publicação da Portaria do Juizado Regional da Infância e da Juventude.

O evento vai funcionar em dois turnos, das 11 às 15 horas e das 19 às 23 horas. Em cada turno, serão até 4.000 pessoas sentadas, acomodadas em mesas de até oito lugares, com distanciamento, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. O novo formato da Oktoberfest tem como intuito apoiar as empresas, prestadores de serviços, trabalhadores do setor de eventos e os artistas locais, públicos muito prejudicados pela pandemia.

A plataforma de vendas permite que sejam adquiridos até 10 ingressos por turno, com exceção do primeiro dia, abertura do evento, em que a entrada é gratuita. Entretanto, será necessário entrar no site para realizar um check-in e receber o QRCode de acesso. "Todos os ingressos são nominais e intransferíveis. No momento em que a pessoa faz a compra do ingresso, ela precisa concordar com o Termo de Compromisso relativo aos protocolos de segurança exigidos pelo evento em virtude da pandemia", salientou a presidente da 36ª Oktober, Roberta Pereira.

Não haverá bilheteria física no Pórtico do Parque, como forma de evitar filas que possam gerar aglomerações. A partir desta terça-feira (21) os ingressos também poderão ser adquiridos na Casa da CDL, situada na Praça Getúlio Vargas, ou na sede da Assemp, na rua Coronel Oscar Jost, 1.571, únicos locais que aceitarão pagamento em dinheiro.

Roberta Pereira ainda destacou que somente pessoas com sistema vacinal atualizado - uma ou duas doses, de acordo com a faixa etária - poderão participar do evento, seja como visitantes ou prestadores de serviços e voluntários. No Parque da Oktoberfest será obrigatório o uso de máscara, aplicação de álcool em gel e aferição de temperatura de todos os visitantes, trabalhadores, prestadores de serviços e artistas. Pessoas com alterações na temperatura serão encaminhados para avaliação e testagem rápida na Sala de Isolamento, instalada fora do parque.