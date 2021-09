Igrejinha lança polo para ensino remoto aos alunos

O município de Igrejinha iniciou as aulas do Polo de Atendimento Educacional Remoto aos estudantes da rede pública municipal nesta semana, na Escola Municipal de Ensino Fundamental. O polo tem como objetivo o atendimento de estudantes cujas famílias optaram em manter as aulas de forma remota, reforçando o processo de ensino e de aprendizado, e evitando a sobrecarga de trabalho dos professores que atendem alunos de forma presencial na escola.

No total, serão atendidos 272 alunos de forma remota do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, representando 8,75% do total de crianças e jovens matriculados. "Teremos professores específicos para o polo, que serão os responsáveis pelo processo de aprendizagem dos alunos que estão estudando de forma 100% remota", disse a secretária de Educação de Igrejinha, Cristiane Martin