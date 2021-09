Subestação em Forquetinha chega a 40% da conclusão

Com as obras iniciadas no mês de junho, a nova subestação da Certel de Forquetinha já está com 40% dos trabalhos da construção civil concluídos, cumprindo o cronograma de forma ágil e segura. Até o momento, foram finalizadas as escavações das fundações de bases dos equipamentos de medição e transformação.

Na casa de controle da subestação, a previsão para a cobertura, bem como a instalação de lajes pré-moldadas, estão sendo executadas neste mês. O diretor de operação e manutenção da Certel, Daniel Luis Sechi, avalia o resultado do empreendimento como satisfatório. "Estamos felizes com os resultados obtidos através da programação realizada pela cooperativa. Os postes necessários para linhas de transmissão e distribuição já estão sendo fabricados. A subestação atenderá o crescimento de consumo da Certel pelos próximos 15 anos", ressaltou.