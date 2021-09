Univates e prefeitura firmam convênio em Teutônia

A Fundação Univates e a prefeitura de Teutônia assinaram um convênio para gestão de pessoas para atuarem nos serviços de saúde do município, atribuindo as atividades ao Saúde Univates. O convênio tem o objetivo de ampliar a oferta de serviços, a fim de suprir a demanda de atendimento nas unidades básicas de saúde.

A Fundação Univates fará a gestão dos profissionais e serviços contratados, de modo a complementar os serviços públicos já oferecidos, ampliando a capacidade de atendimento, principalmente com relação às consultas médicas e de enfermagem. Também atuará na qualificação profissional de toda a equipe de saúde da rede pública municipal. O plano de capacitação e recapacitação periódica para os profissionais atuantes nas unidades de saúde será elaborado pela Fundação em conjunto com a secretaria de Saúde, visando a garantir a qualidade dos serviços prestados, com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças.

O contrato firmado será um complemento do quadro funcional das unidades de saúde, a fim de atender à demanda diária, agilizando e ampliando a capacidade de atendimento dos serviços de saúde. A partir do mês de outubro todos os postos de saúde de Teutônia terão atenção integral à saúde da gestante, criança, adolescente, adulto e idoso, assim como realizarão procedimentos como coleta de pré-câncer, testes rápidos de HIV, curativos, vacinas, visitas domiciliares, aplicação de medicações, pré-natal, consultas médicas e de enfermagem. O convênio também irá reduzir a necessidade de contratações emergenciais, evitando que os serviços sejam afetados por falta de profissional.

Com a nova contratação, o município ampliará o serviço de fisioterapia e centralizará as atividades no Centro Avançado de Saúde do bairro Canabarro. O contrato proporcionará fortalecimento da rede de saúde pública e agilidade nos serviços prestados.