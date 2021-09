Ônibus de Novo Hamburgo terão bilhetagem eletrônica

A prefeitura de Novo Hamburgo assinou um convênio com a Companhia Municipal de Urbanismo (Comur) para implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica no transporte coletivo municipal. A Comur terá 180 dias para a implantação e início do novo sistema.

Entre as novidades, está a implantação de um aplicativo que irá permitir aos usuários acompanhar em tempo real a localização dos ônibus. Outra possibilidade será a integração tarifária entre as linhas urbanas e também com a Trensurb e inclusive linhas metropolitanas. Ao longo do tempo, a Comur também poderá estabelecer vários pontos de compra de passagens, eliminando o uso de dinheiro nos ônibus. Ainda deve ser implementado o reconhecimento facial para todas as gratuidades, diminuindo a má utilização do cartão de benefício.

O sistema é composto por um conjunto de equipamentos, softwares, hardwares, dados, serviços, instalações e informações voltados para a gestão e fiscalização dos serviços de transporte público, em especial a cobrança eletrônica de tarifa. Nos próximos 180 dias, a Comur deverá seguir um cronograma de compra de todo equipamento, assim como o treinamento dos funcionários do transporte público e testes e implantação de aplicativo de consulta ao celular.